Зеленский: РФ перебрасывает силы на Херсонщину и Запорожье, но это не поможет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия перебрасывает часть своих сил с востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях.

Реклама:

Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – Херсонскую и Запорожскую области. Но это им там не поможет.

Ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков. ВСУ готовы отвечать на любую новую активность оккупантов".

Детали: Зеленский также подчеркнул, что стратегически у России нет шансов победить в этой войне.

ВИДЕО ДНЯ

"И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш", - сказал он.

Что предшествовало: В воскресенье вечером Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перемещают отдельные подразделения со Славянского на Запорожское направление.