МЗС просить українців не їхати на південь Сербії, де не виключений збройний конфлікт

Міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендацію для українців через загострення відносин між сербами і косоварами.

Про це МЗС повідомило "Європейській правді".

"Наполегливо рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей", - наголосив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

Він повідомив також, що на базі посольства України в Сербії відкрито цілодобову "гарячу лінію" для допомоги українцям у разі позаштатної ситуації +381631113185.

У МЗС утрималися від оцінок ситуації. "Відстежуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство", - йдеться у заяві речника.

Як розповідала "Європейська правда", на півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

Є повідомлення про заблокований кордон Косова із територією, подконтрольною уряду Сербії. Через це МЗС України радить українцям використовувати інші пункти перетину кордону.

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ЄвроПравда вже відвідувала Косово під час подібних протестів. Про це можна почитати у статті Асоціація ворожнечі: чи втримає Брюссель мир на Балканах. Репортаж із Косова.