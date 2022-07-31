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МИД просит украинцев не ехать на юг Сербии, где не исключен вооруженный конфликт

"Европейская правда"Воскресенье, 31 июля 2022, 23:30
МИД просит украинцев не ехать на юг Сербии, где не исключен вооруженный конфликт
МИД Украины, фото из Facebook

Министерство иностранных дел обнародовало рекомендацию для украинцев из-за обострения отношений между сербами и косоварами.

Об этом в МИД сообщили "Европейской правде".

"Настоятельно рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей", - подчеркнул пресс-секретарь дипломатического ведомства Олег Николенко.

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Он сообщил также, что на базе посольства Украины в Сербии открыта круглосуточная "горячая линия" для помощи украинцам: в случае внештатной ситуации можно звонить по номеру +381631113185.

В МИД воздержались от оценок ситуации. "Отслеживаем ситуацию на юге Сербии. Стороны должны воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать насилие", - говорится в заявлении Николенко.

Как рассказывала "Европейская правда", на севере частично признанного Косово местные сербы строят баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

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Есть сообщения о заблокированной границе Косово с территорией, подконтрольной правительству Сербии. Поэтому МИД Украины советует украинцам использовать другие пункты пересечения границы.

Сербия активно участвует в этом конфликте, поддерживая косовских сербов. Президент Сербии Александер Вучич даже намекает на возможное военное разрешение конфликта. По его словам, если Приштина "решится преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит".

Европравда уже посещала Косово во время подобных протестов. Об этом можно почитать в статье Ассоциация вражды: удержит ли Брюссель мир на Балканах. Репортаж из Косово.

Темы: КосовоСербияМИД
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