ISW: За захоплення Лисичанська відповідають двоє топ-військових РФ — настільки це важливо Путіну

Те, що два високопоставлені російські командири несуть відповідальність за військові дії в районі Лисичанська – примітно і означає, що президент Росії Володимир Путін не довіряє молодшим офіцерам.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що за Лисичанськ та район на захід від нього відповідали командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін та командувач Повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін (який також командує "південною" групою військ Росії в Україні).

Як відзначається, участь двох таких високопоставлених офіцерів, залучених до однієї справи на невеликій ділянці фронту примітна і, ймовірно, вказує на те значення, яке Путін надає захопленню Лисичанська та кордону Луганської області, а також на його недовіру до молодших офіцерів.

Що передувало: 3 липня Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську. 3 липня ISW повідомляв, що росіяни захоплять Луганщину найближчими днями.