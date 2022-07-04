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Голова ГУР: Росія не планує "обмежуватися Донбасом", а хоче повного знищення України

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 липня 2022, 10:28
Кирило Буданов. фото УП

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, Кремль не збирається обмежувати свої апетити Донбасом і планує повне знищення України.

Джерело: голова ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна"

Деталі: Стосовно даних розвідок міжнародних партнерів, Буданов зазначив, що ГУР орієнтується на свою власну інформацію.

І ціль, яку ставить перед собою Росія – це повне знищення української державності.

Пряма мова: "Ще раз нагадую, що саме ми були першими, хто сказав що і як буде відбуватися. Тому з повною відповідальністю можу вам заявити, плани Росії – це повне знищення України, абсолютне повне.

А будь-які інсинуації на рахунок того, а, можливо, їм вистачить Донбасу, я попрошу мені навіть такі питання не ставити. Ми не будемо торгувати територіями".

Нагадаємо: 3 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

Британська розвідка 4 липня зазначала, що російські війська після захоплення міста Лисичанська, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

Теми: розвідкавійнаРосія
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