Голова ГУР: В Білорусі знаходиться мізерна кількість російських військ

За даними української розвідки, зараз в Білорусі знаходяться незначні військові сили Росії, і нарощення не спостерігається.

Джерело: голова ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова Буданова: Взагалі мізерна кількість, абсолютно мізерна (російських військ в Білорусі – ред.)".

Деталі: За словами Буданова, на сьогодні немає підстав вважати, що Росія буде збільшувати війська в Білорусі.

Він додав, що зі сторони білоруських військ загрози для України також немає – армія країни проводить плановій навчання, про які розвідка знала за два з половиною місяця до їх початку. Якщо ж загроза з’явиться, розвідка про це знатиме.

Що було раніше:

1 липня стало відомо, що навчання Збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 9 липня.

3 липня Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створено єдину армію, і що він "давно визначив" участь Білорусі у війні РФ проти України.