Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова ГУР: В Білорусі знаходиться мізерна кількість російських військ

"Українська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 10:52
скріншот

За даними української розвідки, зараз в Білорусі знаходяться незначні військові сили Росії, і нарощення не спостерігається.

Джерело: голова ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова Буданова: Взагалі мізерна кількість, абсолютно мізерна (російських військ в Білорусі – ред.)".

Деталі: За словами Буданова, на сьогодні немає підстав вважати, що Росія буде збільшувати війська в Білорусі.

Він додав, що зі сторони білоруських військ загрози для України також немає – армія країни проводить плановій навчання, про які розвідка знала за два з половиною місяця до їх початку. Якщо ж загроза з’явиться, розвідка про це знатиме.

Що було раніше:

  • 1 липня стало відомо, що навчання Збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 9 липня.
  • 3 липня Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створено єдину армію, і що він "давно визначив" участь Білорусі у війні РФ проти України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяБілорусь
Головне сьогодні

Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ – військові експерти

Італія оголосила надзвичайний стан у 5 регіонах

Фінляндія і Швеція завершили перемовини про вступ до НАТО

Спікер уточнила про український прапор на Зміїному: Доставили, але не встановлювали

відеоЗеленський "тоненько нагадав" українським посадовцям у Лугано про війну

ЗСУ відбили наступ окупантів у Білогорівці й біля Вуглегірської ТЕС – зведення Генштабу

Усі новини...
війна
Папа Франциск після візиту в Канаду хоче відвідати Москву і Київ
Голова ГУР: Війна закінчиться виходом України на кордони 1991 року
Анексія чи квазіреспубліки: у розвідці розповіли про сценарії РФ для окупованих територій
Останні новини
05:03
Туреччина депортувала понад 270 нелегальних мігрантів з Афганістану
04:05
Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ – військові експерти
03:17
ОновленоМайже по всій Україні була оголошена повітряна тривога
02:52
Італія оголосила надзвичайний стан у 5 регіонах
01:52
На станцію Каланчак росіяни пригнали з Криму 17 вагонів боєприпасів – ОК "Південь"
01:38
Південь: ЗСУ знищили 30 загарбників, 2 склади боєприпасів і техніку ворога
01:16
На Харківському напрямку знищено велику кількість загарбників і ворожої техніки – Синєгубов
00:30
фото, відеоРосія вивозить крадене українське зерно в Туреччину – "Схеми"
00:22
Перед контактом із Путіним люди сидять на карантині й здають аналізи на глисти – ЗМІ
23:45
Стрілянина в Копенгагені: підозрюваного поклали у психлікарню
Усі новини...