Голова ГУР: В Білорусі знаходиться мізерна кількість російських військ
Понеділок, 4 липня 2022, 10:52
За даними української розвідки, зараз в Білорусі знаходяться незначні військові сили Росії, і нарощення не спостерігається.
Джерело: голова ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна"
Пряма мова Буданова: Взагалі мізерна кількість, абсолютно мізерна (російських військ в Білорусі – ред.)".
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Деталі: За словами Буданова, на сьогодні немає підстав вважати, що Росія буде збільшувати війська в Білорусі.
Він додав, що зі сторони білоруських військ загрози для України також немає – армія країни проводить плановій навчання, про які розвідка знала за два з половиною місяця до їх початку. Якщо ж загроза з’явиться, розвідка про це знатиме.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- 1 липня стало відомо, що навчання Збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 9 липня.
- 3 липня Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створено єдину армію, і що він "давно визначив" участь Білорусі у війні РФ проти України.