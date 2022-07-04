На окупованій Херсонщині процвітає натуральний обмін, продукти беруть у кредит – розвідка
Понеділок, 4 липня 2022, 15:12
В окупованій російськими військами Херсонські області через нестачу грошей у населення відновили так званий "натуральний обмін" у крамницях.
Джерело: пресслужба ГУ розвідки МО України
Деталі: За даними розвідки, продавець і покупець кожного разу домовляються про курс натурального обміну. Також населення змушене брати продукти у кредит під 10 – 20%.
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Крім того, загарбники продовжують викрадати комунальників, колишніх керівників виконавчої влади, вивозять з окупованого регіону дані про виборців.
Що було раніше:
- Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня.
- За даними видання "The Economist", ЗСУ підійшли впритул до околиць окупованого Херсона, проте ще не мають потрібних сил та засобів для звільнення міста.
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