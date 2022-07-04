На окупованій Херсонщині процвітає натуральний обмін, продукти беруть у кредит – розвідка

В окупованій російськими військами Херсонські області через нестачу грошей у населення відновили так званий "натуральний обмін" у крамницях.

Джерело: пресслужба ГУ розвідки МО України

Деталі: За даними розвідки, продавець і покупець кожного разу домовляються про курс натурального обміну. Також населення змушене брати продукти у кредит під 10 – 20%.

Крім того, загарбники продовжують викрадати комунальників, колишніх керівників виконавчої влади, вивозять з окупованого регіону дані про виборців.

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