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Окупанти створили на Херсонщині "кабмін", керувати поставили російських чиновників

"Українська правда"Понеділок, 4 липня 2022, 17:46
Фото з Facebook мерії Херсона

Окупаційна влада Херсонської області заявила про створення уряду, призначивши головою маріонеткового "кабміну" віце-прем’єра Калінінградської області і колишнього співробітника ФСБ Сергія Єлісєєва.

Джерело: російський "Коммерсант"

Деталі: Також ще дві посади в окупаційному псевдо-уряді отримали колишні російські урядовці.

Що було раніше:

  • З липня британська розвідка повідомила, що Росія скоріш за все проведе псевдореферендум за приєднання в окупованому Херсоні, щоб спробувати легітимізувати свій контроль.
  • Сьогодні керівник об’єднаного координаційного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк спростувала інформацію ЗМІ про те, що українські військові знаходяться за кілометр від околиць Херсона.

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Теми: війнаХерсонська областьРосіяУкраїна
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