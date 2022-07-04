Окупанти створили на Херсонщині "кабмін", керувати поставили російських чиновників
Понеділок, 4 липня 2022, 17:46
Окупаційна влада Херсонської області заявила про створення уряду, призначивши головою маріонеткового "кабміну" віце-прем’єра Калінінградської області і колишнього співробітника ФСБ Сергія Єлісєєва.
Джерело: російський "Коммерсант"
Деталі: Також ще дві посади в окупаційному псевдо-уряді отримали колишні російські урядовці.
Реклама:
Що було раніше:
- З липня британська розвідка повідомила, що Росія скоріш за все проведе псевдореферендум за приєднання в окупованому Херсоні, щоб спробувати легітимізувати свій контроль.
- Сьогодні керівник об’єднаного координаційного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк спростувала інформацію ЗМІ про те, що українські військові знаходяться за кілометр від околиць Херсона.