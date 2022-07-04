Окупанти створили на Херсонщині "кабмін", керувати поставили російських чиновників

Окупаційна влада Херсонської області заявила про створення уряду, призначивши головою маріонеткового "кабміну" віце-прем’єра Калінінградської області і колишнього співробітника ФСБ Сергія Єлісєєва.

Джерело: російський "Коммерсант"

Деталі: Також ще дві посади в окупаційному псевдо-уряді отримали колишні російські урядовці.

Що було раніше:

З липня британська розвідка повідомила, що Росія скоріш за все проведе псевдореферендум за приєднання в окупованому Херсоні, щоб спробувати легітимізувати свій контроль.

Сьогодні керівник об’єднаного координаційного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк спростувала інформацію ЗМІ про те, що українські військові знаходяться за кілометр від околиць Херсона.