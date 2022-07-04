Спікер уточнила про український прапор на Зміїному: Доставили, але не встановлювали

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк змінила свої слова про те, що на Зміїному "підняли український прапор"

Джерело: Гуменюк у коментарі CNN

Деталі: Гуменюк, заявила, що прапор країни був скинутий на Зміїному острові, але ще не піднятий, пояснюючи попередні зауваження щодо статусу прапора. Вона пояснила, що її фразу слід сприймати "метафорично".

Пряма мова Гуменюк: "Прапор був доставлений на острів гелікоптером. Він дочекається прибуття військ, а потім майорітиме.

На острів ніхто не висаджувався. То хто ж його встановлюватиме, втикатиме, підійматиме? І ризикувати людьми заради фотографій для ЗМІ ніхто не буде".

Передісторія: Раніше 4 липня Гуменюк сказала, що "прапор України встановлено на острові Зміїний".