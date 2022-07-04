На Зміїному підняли український прапор - речниця Cил оборони Півдня

Острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.

Джерело: начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 4 липня

Пряма мова: "Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України".

Передісторія:

30 червня російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного.