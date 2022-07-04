Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Зміїному підняли український прапор - речниця Cил оборони Півдня

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 липня 2022, 13:41
Зміїний до окупації росіянами. ФОТО: УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ОДЕЩИНИ

Острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.

Джерело: начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 4 липня

Пряма мова: "Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України".

Передісторія:

  • 30 червня російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
  • Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зміїнийвійна
Головне сьогодні

Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ – військові експерти

Італія оголосила надзвичайний стан у 5 регіонах

Фінляндія і Швеція завершили перемовини про вступ до НАТО

Спікер уточнила про український прапор на Зміїному: Доставили, але не встановлювали

відеоЗеленський "тоненько нагадав" українським посадовцям у Лугано про війну

ЗСУ відбили наступ окупантів у Білогорівці й біля Вуглегірської ТЕС – зведення Генштабу

Усі новини...
Ситуація на кордоні: ударних сил для відновлення наступу армії РФ не зафіксовано
HIMARS вже на Запоріжжі: військові показали роботу реактивних систем
У ЗСУ спростували інформацію The Economist, що українські військові впритул біля Херсона
СБУ затримала агента, який передавав РФ і Білорусі дані для ударів по Одещині
Останні новини
05:03
Туреччина депортувала понад 270 нелегальних мігрантів з Афганістану
04:05
Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ – військові експерти
03:17
ОновленоМайже по всій Україні була оголошена повітряна тривога
02:52
Італія оголосила надзвичайний стан у 5 регіонах
01:52
На станцію Каланчак росіяни пригнали з Криму 17 вагонів боєприпасів – ОК "Південь"
01:38
Південь: ЗСУ знищили 30 загарбників, 2 склади боєприпасів і техніку ворога
01:16
На Харківському напрямку знищено велику кількість загарбників і ворожої техніки – Синєгубов
00:30
фото, відеоРосія вивозить крадене українське зерно в Туреччину – "Схеми"
00:22
Перед контактом із Путіним люди сидять на карантині й здають аналізи на глисти – ЗМІ
23:45
Стрілянина в Копенгагені: підозрюваного поклали у психлікарню
Усі новини...