Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Зміїному підняли український прапор - речниця Cил оборони Півдня

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 липня 2022, 13:41
На Зміїному підняли український прапор - речниця Cил оборони Півдня
Зміїний до окупації росіянами. ФОТО: УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ОДЕЩИНИ

Острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.

Джерело: начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 4 липня

Пряма мова: "Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України".

Реклама:

Передісторія:

  • 30 червня російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
  • Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного.

Теми: Зміїнийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Ситуація на кордоні: ударних сил для відновлення наступу армії РФ не зафіксовано
HIMARS вже на Запоріжжі: військові показали роботу реактивних систем
У ЗСУ спростували інформацію The Economist, що українські військові впритул біля Херсона
СБУ затримала агента, який передавав РФ і Білорусі дані для ударів по Одещині
Останні новини
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
Усі новини...
Реклама: