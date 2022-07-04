На Зміїному підняли український прапор - речниця Cил оборони Півдня
Понеділок, 4 липня 2022, 13:41
Острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.
Джерело: начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 4 липня
Пряма мова: "Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України".
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Передісторія:
- 30 червня російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
- Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного.