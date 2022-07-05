Ситуація в областях: росіяни пустили ракети по Сумщині, Дніпропетровщині і Миколаївщині

Російські війська продовжують бити по південних та східних областях України, по Шостці, Миколаєву і Дніпропетровщині завдали ракетних ударів.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8:00 5 липня

Деталі: Сумська область: минулої доби під обстрілами були прикордонні громади Сумщини. На територію Краснопільської громади росіяни скинули саморобний вибуховий пристрій. А також гатили мінометним вогнем. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води у результаті руйнування водонапірної башти. Росіяни обстрілювали Шалигінську громаду та пустили ракети по школі в Есманській громаді, у результаті чого 4 людей отримали поранення.

У Новослобідській громаді мінометним вогнем росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі. Також мінометами з території РФ окупанти обстріляли Білопільську громаду Сумського району і скинули гранату з безпілотника. Увечері 4 липня росіяни запускали ракети по одному із сіл Білопільської громади, та відкривали вогонь із мінометів та САУ. Щонайменше двоє людей поранені.

О 4 ранку 5 липня російські загарбники обстріляли завдали ракетного удару по Шостці. Пошкоджено приватне підприємство, поранена одна людина. О 4.30 ранку росіяни обстріляли з мінометів та зі ствольної артилерії Середино-Будську громаду. Пошкоджені лінії електропередач та два приватні будинки. Інформації про жертв немає. Зранку також був мінометний обстріл Шалигінської громади.

На Дніпропетровщину вранці 5 липня летіло 7 ракет, 6 з яких українські військові збили. Одна прилетіла у місто Покров, у приватний сектор – у результаті зруйновано кілька будинків, у кількох вибило шибки. В одному з будинків через вибух сталася пожежа. Там було 6 людей. На щастя, ніхто не постраждав. На ранок з артилерії ворог знову обстріляв Криворізький район – три населених пункти Зеленодольської громади. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо, без постраждалих.

Харківська область: вночі окупанти завдали удару по одному з районів Харкова, постраждалих немає. Триває обстеження території після обстрілу. По області окупанти наносили удари по Дергачівській громаді Харківського району – там горів житловий будинок та гараж. В Ізюмському районі у с. Нафтовиків у результаті потрапляння боєприпасу горів дах двоповерхового будинку. За добу по області одна людина поранена.

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Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що о 2 годині ночі ворог завдав ракетного удару по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова.

Фото з Telegram Синєгубова

Частково зазнала руйнувань будівля, від ракети росіяни залишилась вирва на території. На території був один охоронець, постраждалих немає.

Фото з Telegram Синєгубова

Луганщина: українські військові тримають оборону невеличкої частини Луганщини, аби основні сили встигли побудувати захисні редути. Окупанти намагаються відновити адміністративну діяльність. У Сєвєродонецьку створили комендатуру, яка, за їх задумом, має замінити місцеву владу, шукають спеціалістів ЖКГ. Росіяни збираються робити перепис дітей в Сєвєродонецьку для відновлення навчального процесу. Бої на адміністративних кордонах області тривають.

Донеччина: тривають обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Бахмута, Курахівки, Новоселівки-1, с.Північне, с.Малотаранівка. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. За добу – двоє загиблих і шестеро поранених цивільних.

На Миколаївщині вранці 5 липня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Інформація щодо наслідків уточнюється. У Баштанському районі вночі та зранку були обстріли Широківської громади. Обстріли переважно поза межами населених пунктів. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вранці також росіяни обстріляли Інгульську громаду. Обстріли переважно поза межами населених пунктів, в результаті яких виникло займання поля з ріпаком. Потерпілих немає. У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Також окупанти обстрілюють Баштанську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Миколаївський район: увечері 4 липня обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади, у результаті чого зруйновано житловий будинок в межах населеного пункту, за межами села горіли поля з урожаєм.

Херсонщина: гостра ситуація у передмістях Херсона та населених пунктах, які межують з сусідніми регіонами, зокрема – у громадах Високопілля, Нововоронцовки, Великої Олександрівки, Калинівського. Населені пункти обстрілюють із "Градів" та "Смерчів". Пошкоджені житлові будинки, об’єкти соціальної інфраструктури, знову підтверджено інформацію про замінування річки та мостів. Сирени лунали і у Новій Каховці.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях.