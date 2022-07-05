У Броварах пройдуть навчання військових, підсилять контроль на блокпостах

З 5 по 6 липня на території Броварської громади пройдуть командно-штабні навчання військових.

Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Telegram

Пряма мова Сапожка: "У Броварах та на території району можливий рух військової техніки".

Деталі: За інформацією міського голови, на блокпостах посилять контроль та введуть інші заходи безпеки.

Що було раніше: На початку квітня російські окупанти повністю залишили Броварський район Київської області.