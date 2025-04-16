Суд перегляне "м'який" вирок ексголові Броварської РДА за п'яний наїзд на 4 пішоходів

Прокурори домоглися в суді скасування вироку у вигляді штрафу колишньому голові Броварської райдержадміністрації Володимиру Майбоженку, який у п'яному вигляді за кермом авто скоїв наїзд на чотирьох пішоходів.

Джерело: Офіс генерального прокурора у соцмережах

Деталі: Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури подали відповідну скаргу у Київський апеляційний суд, і він її задовольнив, призначивши новий розгляд в суді першої інстанції.

Реклама:

Апеляція стосувалася вироку Броварського міськрайонного суду, яким той затвердив угоду про примирення та призначив ексголові Броварської РДА покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Що передувало: 26 квітня 2024 року в Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, серед яких була одна дитина. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

За результатами тестування приладом Drager у водія було визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

РЕКЛАМА:

У січні 2025 року Броварський районний суд визнав Майбоженка винним у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння і оштрафував. Суд затвердив угоду про примирення між обвинуваченим і потерпілими.

У Київській обласній прокуратурі повідомили, що оскаржать вирок суду. Там заявили про неможливість укладення угоди про примирення у подібних провадженнях, адже вони суперечать суспільним інтересам та вимогам Кримінального кодексу, тому що передбачене угодою покарання не відповідає санкціям статті. У прокуратурі також наголосили на відсутності підстав для пом’якшення покарання.