Терорист Пушилін каже про перекидання військ "ДНР" на донецький напрямок

Прокремлівський маріонетковий ватажок Деніс Пушилін заявив, що військові підрозділи так званої "ДНР" перекинуть на донецький напрямок, після захоплення Луганської області військами окупантів.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: Пушилін уточнив, що на донецький напрямок також буде перекинуто і так званий Луганський військовий корпус.

Що було раніше:

3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Путіну про окупацію всієї Луганської області.

4 липня президент Росії Володимир Путін дав вказівку міністру оброни РФ Сергію Шойгу дати відпочинок військам, які брали участь у захопленні Луганщини.