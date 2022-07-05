Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Терорист Пушилін каже про перекидання військ "ДНР" на донецький напрямок

"Українська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 14:25
Скріншот

Прокремлівський маріонетковий ватажок Деніс Пушилін заявив, що військові підрозділи так званої "ДНР" перекинуть на донецький напрямок, після захоплення Луганської області військами окупантів.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: Пушилін уточнив, що на донецький напрямок також буде перекинуто і так званий Луганський військовий корпус.

Що було раніше

  • 3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Путіну про окупацію всієї Луганської області.
  • 4 липня президент Росії Володимир Путін дав вказівку міністру оброни РФ Сергію Шойгу дати відпочинок військам, які брали участь у захопленні Луганщини.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаПушилінДонбасЛуганська область
Головне сьогодні

У Раду внесли законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних по Україні

відеоЗеленський про дозволи від Генштабу: Прошу не ухвалювати без мене подібних рішень

Два міністри уряду Британії пішли у відставку на знак протесту проти дій Джонсона

На Донеччині ворог зосередився на загарбанні дороги Бахмут – Лисичанськ - зведення Генштабу

фотоПісля початку вступу Фінляндії до НАТО Росія раптово відвела свої війська від фінського кордону

Окупанти звозять російський персонал на захоплену ЗАЕС – розвідка ССО

Усі новини...
війна
Від "Ермітажу" до "Любе". Як працює велика сітка російської пропаганди, яка змушує полюбити війну проти України
Перший день конференції в Лугано: що буде, коли стихне зброя?
Окупанти завдали масованого удару по Слов’янську – мер
Останні новини
22:33
відеоРозвідка ССО допомогла арті знищити російські "Урагани"
22:26
Економічні новини 5 липня: держслужбовці вивезли за кордон 5 мільйонів доларів, суд заарештував банк росіянина
22:25
НАТО не планує розміщувати військові бази у Швеції та Фінляндії – заступник генсека
22:23
Україна просить Туреччину перевірити ще три російські судна на наявність краденого зерна – ЗМІ
22:06
У Раду внесли законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних по Україні
21:56
ППО України збила три російські ракети, запущені з Чорного моря
21:47
Регулятор схвалив зміни, що дозволять постачати біометан у газові мережі
21:46
"Основне завдання України сьогодні у тому, щоб росіяни від нас "відчепились": інтерв’ю з історикинею
21:28
На Хмельниччину "прилетіли" 3 ворожі ракети: є травмований
21:23
відеоЗеленський про дозволи від Генштабу: Прошу не ухвалювати без мене подібних рішень
Усі новини...