Терорист Пушилін каже про перекидання військ "ДНР" на донецький напрямок
Вівторок, 5 липня 2022, 14:25
Прокремлівський маріонетковий ватажок Деніс Пушилін заявив, що військові підрозділи так званої "ДНР" перекинуть на донецький напрямок, після захоплення Луганської області військами окупантів.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Деталі: Пушилін уточнив, що на донецький напрямок також буде перекинуто і так званий Луганський військовий корпус.
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Що було раніше:
- 3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Путіну про окупацію всієї Луганської області.
- 4 липня президент Росії Володимир Путін дав вказівку міністру оброни РФ Сергію Шойгу дати відпочинок військам, які брали участь у захопленні Луганщини.