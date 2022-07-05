Терорист Пушилін каже про перекидання військ "ДНР" на донецький напрямок

Прокремлівський маріонетковий ватажок Деніс Пушилін заявив, що військові підрозділи так званої "ДНР" перекинуть на донецький напрямок, після захоплення Луганської області військами окупантів.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Деталі: Пушилін уточнив, що на донецький напрямок також буде перекинуто і так званий Луганський військовий корпус.

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