На Одещині вирішили не відкривати пляжі у літній сезон

Одеська ОВА та міськрада Одеси вирішили не відкривати пляжі області під час літнього сезону через небезпеку російських ракетних ударів по скупченню людей на пляжах.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко

Пряма мова: "Щодо відкриття пляжів у літній сезон. Варто пам'ятати, що війна досі триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, вбиваючи мирних мешканців. І великі скупчення людей у будь-якому місці є потенційно дуже небезпечними...

Через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди на пляжах гинуть від ворожих мін, які викидає на берег. Головне наше завдання - це збереження життя і здоров'я мешканців області.

Саме тому спільно з міською радою було прийнято рішення - не відкривати пляжі".

Деталі: Марченко закликав людей з розумінням поставитися до цього рішення.

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