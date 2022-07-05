На Одещині вирішили не відкривати пляжі у літній сезон
Одеська ОВА та міськрада Одеси вирішили не відкривати пляжі області під час літнього сезону через небезпеку російських ракетних ударів по скупченню людей на пляжах.
Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко
Пряма мова: "Щодо відкриття пляжів у літній сезон. Варто пам'ятати, що війна досі триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, вбиваючи мирних мешканців. І великі скупчення людей у будь-якому місці є потенційно дуже небезпечними...
Через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди на пляжах гинуть від ворожих мін, які викидає на берег. Головне наше завдання - це збереження життя і здоров'я мешканців області.
Саме тому спільно з міською радою було прийнято рішення - не відкривати пляжі".
Деталі: Марченко закликав людей з розумінням поставитися до цього рішення.
Нагадаємо:
- В кінці червня мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв відкрити частину пляжів для купання та відпочинку, встановивши спеціальні сітки.
- На пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни у воді загинув відпочивальник.