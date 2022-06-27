В Одесі частково відкриють пляжі

Мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв відкрити частину пляжів для купання та відпочинку, встановивши спеціальні сітки.

Джерело: Труханов в інтерв'ю польському телеканалу Polsat News

Деталі: За словами мера, наразі перебування людей на пляжах є небезпечним.

Але потік відпочиваючих з кожним днем ​​зростає, а сили Нацполіції, патрульної поліції, муніципальної варти "не справляються з такою величезною кількістю людей".

Пряма мова Труханова: "Ми зараз розробляємо проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки. Також плануємо поставити додаткові наглядові вежі".

Нагадаємо: На пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни у воді загинув відпочивальник.