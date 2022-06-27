Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Одесі частково відкриють пляжі

Роман ПетренкоПонеділок, 27 червня 2022, 16:21
В Одесі частково відкриють пляжі
ПЛЯЖ В ОДЕСІ. 28 ТРАВНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв відкрити частину пляжів для купання та відпочинку, встановивши спеціальні сітки.

Джерело: Труханов в інтерв'ю польському телеканалу Polsat News

Деталі: За словами мера, наразі перебування людей на пляжах є небезпечним.

Реклама:

Але потік відпочиваючих з кожним днем ​​зростає, а сили Нацполіції, патрульної поліції, муніципальної варти "не справляються з такою величезною кількістю людей".

Пряма мова Труханова: "Ми зараз розробляємо проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки. Також плануємо поставити додаткові наглядові вежі".

Нагадаємо: На пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни у воді загинув відпочивальник.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одесапляжівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Одеса
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: