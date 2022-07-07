Данілов: Росія тепер має сили атакувати тільки на одному напрямку фронту

Росія більше не має сил атакувати більш ніж на одному напрямку фронту.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов, якого цитує WSJ

Деталі: Данілов сказав, що через чотири місяці після початку вторгнення з'явилися ознаки виснаження арсеналу Росії.

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Тим не менш, WSJ пише, що після перших помилок Росія знайшла тактику, яка працює . На початковому етапі вторгнення росіяни намагалися здійснити прориви вглиб української території. Вони значною мірою зазнали невдачі та втратили елітні підрозділи. Зараз російські війська наступають кроками під прикриттям артилерії. Данілов сказав, що Росія скупчує дуже велику кількість артилерії та бронетехніки на кожному квадратному кілометрі, з яким ми не в змозі впоратися, і це дає росіянам перевагу.

Данілов сказав, що поки що Україна має вести оборонну війну. Прибуття минулого місяця американських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS дозволило Україні завдати удару саме по тих російських цілях, які раніше були поза досяжністю українського обладнання. За його словами, росіяни "беззахисні перед ними (HIMARS – Ред.)". Данілов сказав, що Україні будуть потрібні ще десятки таких пускових установок. За словами Данілова, українська армія використовувала так багато озброєння та боєприпасів радянських часів, що поступово їй необхідно буде покладатися на озброєння НАТО.