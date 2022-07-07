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Росіяни обманом "мобілізують" місцевих у Лисичанську й Сєвєродонецьку – Гайдай

Олена РощінаЧетвер, 7 липня 2022, 08:13
Росіяни обманом мобілізують місцевих у Лисичанську й Сєвєродонецьку – Гайдай
Луганщина, фото з Telegram Сергія Гайдая

Російські окупанти накопичують сили серед місцевих у захоплених містах Лисичанськ і Сєвєродонецьк, захопити автосполучення між Лисичанськом і Бахмутом їм не вдається.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 

Пряма мова: "Нетривалою була віра в "асвабадителей" у тих, хто залишався на Луганщині цілеспрямовано.

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Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли. 

Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина". 

Деталі: За словами Гайдая, за рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, "щоб завершити виконання хоча б якогось завдання". 

ВІДЕО ДНЯ

Голова ОВА очікує на чергове підсилення з боку росіян. 

Пряма мова: "Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить.

Але захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута росіянам не вдається вже третій місяць. Вони контролюють лише ті ділянки, з яких ми відійшли на нові оборонні позиції. 

Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова "Великая битва".

Теми: Луганська областьокупаціяСєвєродонецькЛисичанськ
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