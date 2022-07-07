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Окупанти убили 7 мирних мешканців Донеччини за добу

Ірина БалачукЧетвер, 7 липня 2022, 08:25
Окупанти убили 7 мирних мешканців Донеччини за добу
Інфографіка з Telegram Кириленка

Російські військові убили сім мирних жителів Донецької області за добу 6 липня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 1 у Кодемі і 1 у Сіверську. Ще 2 людини отримали поранення".

Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії у Донецькій області від рук окупантів загинуло щонайменше 577 та отримали поранення щонайменше 1 496 мирних мешканців.

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За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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