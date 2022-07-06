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У Харкові ракети влучили в університет, на Сумщині дрони скинули вибухівку – ОВА

Олена РощінаСереда, 6 липня 2022, 09:51
Зруйнований корпус університету в Харкові, фото з Telegram Олега Синєгубова

У ніч на 6 липня Харків зазнав ракетних ударів, постраждав корпус Національного педагогічного університету імені Сковороди, а на Миколаївщині при обстрілі села Нечаяне загинула людина, у Донецькій області – інтенсивні обстріли, багато жертв. 

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 08:00 середи 6 липня 

Деталі: Сумська область: минулої доби росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад.

По Новослобідській громаді було 10 "приходів" з міномету, пошкоджено 2 домоволодіння, вибило вікна та лінії електропередач. 

Шалигінська громада − 18 "прильотів". Також безпілотники скинули вибухівку.

Був обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Пошкоджено склад міндобрив.

4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.

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Попередньо − без жертв. 

Харків: нічні ракетні удари – по відкритій території, адміністративній будівлі Новобаварського, Основ’янського та Київського районів. Росіяни влучили в корпус Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

По області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки та відкриті території. 

Попередньо по області за добу поранено три людини: 2 в Чугуївському районі, з них одна дитина.

Луганська область: тривають артобстріли позицій українських військових на адміністративному кордоні області поблизу Лисичанська у напрямі Бахмуту. Росія не припиняє "ракетний тероризм". Окупанти утверджують свою владу

Донецька область: обстріли всієї території області:

  • Торецьк (школа, ремонтно механічний завод);
  • Слов’янськ – 2 (житловий сектор, ринок); Бахмут,
  • Курахове, Красногорівка, Авдіївка (професійне технічне училище, житловий сектор, залізничний переїзд); с. Первомайське, с. Орлівка, с. Семенівка. 

Пошкоджено 26 об’єктів, в тому числі 19 житлових будинків, школа, РМЗ, ПТУ.

За добу – 6 загиблих, 21 поранений цивільний.

Миколаївська область: за добу були обстріли у Широківській громаді, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок, зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вночі – обстріли села Нечаяне Нечаянської громади.  За попередньою інформацією одна людина загинула.

Херсонська область: обстріли та вибухи у Бериславського районі, там вигоріла частина пшениці та лісів.

Ситуація стабільно важка, сотні окупованих сіл та містечок без води і світла, газу, мобільного та Інтернет-зв’язку.

Знову артобстрілами та численними вибухами знищена соціальна інфраструктура у Високопільській та Нововоронцовській громадах, пошкоджено багато будинків і у сусідніх ТГ.

У Дніпрпетровській області російська артилерія знову била по Криворізькому району. Обстріляли Широківську громаду. У селі Шестірня пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, люди  не постраждали.

Хмельниччина: 5 липня ввечері росіяни випустили 4 ракети по території області. Одну ракету збили українські сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.

В результаті вибухів одна людина поранена. Жертв немає.

Відносно спокійно ніч минула в решті регіонів.

Теми: війнарегіониХарківМиколаївська область
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