У Харкові ракети влучили в університет, на Сумщині дрони скинули вибухівку – ОВА
У ніч на 6 липня Харків зазнав ракетних ударів, постраждав корпус Національного педагогічного університету імені Сковороди, а на Миколаївщині при обстрілі села Нечаяне загинула людина, у Донецькій області – інтенсивні обстріли, багато жертв.
Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 08:00 середи 6 липня
Деталі: Сумська область: минулої доби росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад.
По Новослобідській громаді було 10 "приходів" з міномету, пошкоджено 2 домоволодіння, вибило вікна та лінії електропередач.
Шалигінська громада − 18 "прильотів". Також безпілотники скинули вибухівку.
Був обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Пошкоджено склад міндобрив.
4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.
Попередньо − без жертв.
Харків: нічні ракетні удари – по відкритій території, адміністративній будівлі Новобаварського, Основ’янського та Київського районів. Росіяни влучили в корпус Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
По області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки та відкриті території.
Попередньо по області за добу поранено три людини: 2 в Чугуївському районі, з них одна дитина.
Луганська область: тривають артобстріли позицій українських військових на адміністративному кордоні області поблизу Лисичанська у напрямі Бахмуту. Росія не припиняє "ракетний тероризм". Окупанти утверджують свою владу.
Донецька область: обстріли всієї території області:
- Торецьк (школа, ремонтно механічний завод);
- Слов’янськ – 2 (житловий сектор, ринок); Бахмут,
- Курахове, Красногорівка, Авдіївка (професійне технічне училище, житловий сектор, залізничний переїзд); с. Первомайське, с. Орлівка, с. Семенівка.
Пошкоджено 26 об’єктів, в тому числі 19 житлових будинків, школа, РМЗ, ПТУ.
За добу – 6 загиблих, 21 поранений цивільний.
Миколаївська область: за добу були обстріли у Широківській громаді, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок, зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.
У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Миколаївський район: вночі – обстріли села Нечаяне Нечаянської громади. За попередньою інформацією одна людина загинула.
Херсонська область: обстріли та вибухи у Бериславського районі, там вигоріла частина пшениці та лісів.
Ситуація стабільно важка, сотні окупованих сіл та містечок без води і світла, газу, мобільного та Інтернет-зв’язку.
Знову артобстрілами та численними вибухами знищена соціальна інфраструктура у Високопільській та Нововоронцовській громадах, пошкоджено багато будинків і у сусідніх ТГ.
У Дніпрпетровській області російська артилерія знову била по Криворізькому району. Обстріляли Широківську громаду. У селі Шестірня пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.
Хмельниччина: 5 липня ввечері росіяни випустили 4 ракети по території області. Одну ракету збили українські сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району.
В результаті вибухів одна людина поранена. Жертв немає.
Відносно спокійно ніч минула в решті регіонів.