Мер Білгород-Дністровського побився з головою райради

Мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан на засіданні сесії побився з головою районної ради Григорієм Мельниченком.

Джерело: "Суспільне.Одеса", "Думская", голова Одеської ОВА Максим Марченко

Деталі: Бійка посадовців трапилася на позачерговій сесії Білгород-Дністровської районної ради.

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Граждан представник ОПЗЖ, а Мельниченко (член партії "Довіряй Справам") - зять колишнього губернатора Сергія Гриневецького.

Чиновиники обмінялися кількома ударами по обличчю і обізвали один одного "наркоманом", "збоченцем" і "п##арасом".

Що спричинило конфлікт - наразі не зрозуміло.

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Марченко зазначив, що доводити свою сміливість під час воєнного стану варто на полі бою.

Пряма мова Марченка: "Доводити свою силу або сміливість під час війни треба на полі бою, вбиваючи ворогів. Така поведінка є неприйнятною. Мабуть, забули чим треба займатися на своїх посадах, то я нагадаю і відповідна реакція обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся".