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До мера Білгород-Дністровського приходило ДБР – георгіївських стрічок не знайшли

Олена РощінаСубота, 21 травня 2022, 08:44
До мера Білгород-Дністровського приходило ДБР – георгіївських стрічок не знайшли
Віталій Граждан, фото з його Facebook

Міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан повідомив, що співробітники Державного бюро розслідувань провели з ним бесіду та шукали у нього проросійську символіку: георгіївські стрічки й червоні прапори.

Джерело: Віталій Граждан у Facebook

Деталі: Віталій Громадян вважає, що співробітники ДБР, які прийшли до нього 20 травня разом із поліцейськими, "відпрацьовували сигнал".

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Вони хотіли провести з мером "профілактичну бесіду". Граждан відмовився розмовляти з ними вдома близько 8-ї ранку і поспілкувався пізніше в робочому кабінеті.

Пряма мова: "Після емоційної словесної суперечки, співробітники ДБР зробили свою роботу в рамках, передбачених законом. Законом не передбачено обшук без санкції суду, тому я не дозволив їм без моєї згоди увійти до моєї квартири.

У ході бесіди в робочому кабінеті я поцікавився, що вони збиралися шукати у мене в квартирі, на що мені відповіли, що їх цікавлять георгіївські стрічки, червоні прапори тощо. Тоді я сам запропонував проїхати одному зі співробітників ДБР до мене додому і при моїй дружині подивитися, як я живу.

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Вже за словами дружини, подивившись мою квартиру, співробітник ДБР здивувався, що мер живе у звичайній двокімнатній квартирі, а в особистих речах – грамоти та марки з російським кораблем, червоних прапорів у мене не виявилося!".

Деталі: Мер зазначив, що недопущення злочинів, їх профілактика – невід'ємна частина роботи ДБР, "і вони її виконали".

Граждан наголосив, що він не відсторонений від виконання обов'язків міського голови, "хоча є багато доброзичливців, які про це мріють".

"Прошу вас поставитися до цієї історії з розумінням, не засмучуватися й не панікувати. У нашому місті все законно та підконтрольно державній та місцевій владі. Ми робимо все можливе для перемоги у війні, ми робимо все можливе, щоб допомагати людям, які опинилися в біді, чесно виконуємо свої обов'язки", – додав він.

Теми: Одеська областьДБРмісцева владаБілгород-Дністровський
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