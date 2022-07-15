Бійка чиновників: до мера і голови райради Білгород-Дністровського навідається ДБР

Голова Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що правомірність службової діяльності мера Білгорода-Дністровського Віталія Граждана і голови райради Григорія Мельниченка, які побилися на засіданні райради, перевірить ДБР.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні

Пряма мова: "Двоє посадовців, які нещодавно показали неприйнятну поведінку, вирішили не писати заяву на звільнення, щоб, за їх словами, не підвести своїх виборців.

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Тому, щоб перевірити правомірність їх службової діяльності, до них буде направлено ДБР, а фінансову і господарську діяльність перевірить відповідна служба.

Домовитись зі мною ні в одного, ні в іншого посадовця не вийде".

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