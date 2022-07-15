Бійка чиновників: до мера і голови райради Білгород-Дністровського навідається ДБР
П'ятниця, 15 липня 2022, 20:34
Голова Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що правомірність службової діяльності мера Білгорода-Дністровського Віталія Граждана і голови райради Григорія Мельниченка, які побилися на засіданні райради, перевірить ДБР.
Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні
Пряма мова: "Двоє посадовців, які нещодавно показали неприйнятну поведінку, вирішили не писати заяву на звільнення, щоб, за їх словами, не підвести своїх виборців.
Реклама:
Тому, щоб перевірити правомірність їх службової діяльності, до них буде направлено ДБР, а фінансову і господарську діяльність перевірить відповідна служба.
Домовитись зі мною ні в одного, ні в іншого посадовця не вийде".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 7 липня мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан на засіданні сесії побився з головою районної ради Григорієм Мельниченком.
- Марченко тоді зазначив, що доводити свою сміливість під час воєнного стану варто на полі бою і обіцяв "відповідну реакцію" на бійку чиновників.