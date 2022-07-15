Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бійка чиновників: до мера і голови райради Білгород-Дністровського навідається ДБР

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 липня 2022, 20:34
Бійка чиновників: до мера і голови райради Білгород-Дністровського навідається ДБР
СКРИНШОТ ІЗ ВІДЕО БІЙКИ

Голова Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що правомірність службової діяльності мера Білгорода-Дністровського Віталія Граждана і голови райради Григорія Мельниченка, які побилися на засіданні райради, перевірить ДБР.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні

Пряма мова: "Двоє посадовців, які нещодавно показали неприйнятну поведінку, вирішили не писати заяву на звільнення, щоб, за їх словами, не підвести своїх виборців.

Реклама:

Тому, щоб перевірити правомірність їх службової діяльності, до них буде направлено ДБР, а фінансову і господарську діяльність перевірить відповідна служба.

Домовитись зі мною ні в одного, ні в іншого посадовця не вийде".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 7 липня мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан на засіданні сесії побився з головою районної ради Григорієм Мельниченком.
  • Марченко тоді зазначив, що доводити свою сміливість під час воєнного стану варто на полі бою і обіцяв "відповідну реакцію" на бійку чиновників.

Теми: Білгород-ДністровськийбійкаОдеська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Білгород-Дністровський
Фонд держмайна знову не зміг продати Білгород-Дністровський порт
Мер Білгород-Дністровського побився з головою райради
До мера Білгород-Дністровського приходило ДБР – георгіївських стрічок не знайшли
Останні новини
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
Усі новини...
Реклама: