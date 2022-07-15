Бійка чиновників: до мера і голови райради Білгород-Дністровського навідається ДБР

Голова Одеської ОВА Максим Марченко розповів, що правомірність службової діяльності мера Білгорода-Дністровського Віталія Граждана і голови райради Григорія Мельниченка, які побилися на засіданні райради, перевірить ДБР.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні

Пряма мова: "Двоє посадовців, які нещодавно показали неприйнятну поведінку, вирішили не писати заяву на звільнення, щоб, за їх словами, не підвести своїх виборців.

Тому, щоб перевірити правомірність їх службової діяльності, до них буде направлено ДБР, а фінансову і господарську діяльність перевірить відповідна служба.

Домовитись зі мною ні в одного, ні в іншого посадовця не вийде".

Нагадаємо:

7 липня мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан на засіданні сесії побився з головою районної ради Григорієм Мельниченком.

Марченко тоді зазначив, що доводити свою сміливість під час воєнного стану варто на полі бою і обіцяв "відповідну реакцію" на бійку чиновників.