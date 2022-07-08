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Мер Чернігова звернувся до Зеленського: Ваші підлеглі хочуть мене усунути з посади

Ірина БалачукП'ятниця, 8 липня 2022, 10:33
Владислав Атрошенко. Фото з Facebook

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом і попросив Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.

Джерело: відеозвернення Атрошенка у Facebook

Пряма мова мера Чернігова: "Вельмишановний пане президенте! Сьогодні мене, міського голову, ваші підлеглі намагаються усунути від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації в Чернігові.

Причина проста: їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження міського голови".

Деталі: За словами Атрошенка, йому забороняють візити за кордон "за коштами на відновлення міста", шлють ""привіти" через силовиків", здійснюють інформаційні атаки, блокують роботу "та багато іншого".

Мер підкреслив, що все це шкодить, перш за все, Чернігову та Україні.

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Пряма мова Атрошенка: "Сьогодні замість того, щоб протистояти нападам ворога, місто вимушене терпіти нападки ваших підлеглих.

Звертаюся до вас, як до гаранта Конституції! Прошу вас втрутитися в ситуацію, зупинити політичну атаку окремих ваших підлеглих на мене, та усіляко підтримати місто і міського голову Чернігова. Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного".

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Теми: Чернігівмісцева влада
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