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Ківалов відвідав Молдову й таємно зустрівся з соратником патріарха Кирила

Михайло Ткач, Роман ПетренкоП'ятниця, 8 липня 2022, 15:46
Ківалов відвідав Молдову й таємно зустрівся з соратником патріарха Кирила
ківалов з журналісткою у молдові, усі фото УП

За інформацією джерел "Української правди" у прикордонній службі колишній регіонал Сергій Ківалов 17 червня о 7:33 ранку перетнув державний кордон з Молдовою через пункт пропуску Старокозаче на автомобілі Ленд Крузер. Разом з Ківаловим країну залишив ректор університету Костянтин Громовенко. 

Джерело: кореспонденти УП

Деталі: УП вдалося встановити що того ж дня Ківалов з Громовенком приїхали до Кишинева та оселились у готелі Vispas Hotel Chisinau, а о 16-ій годині за гостями до готелю приїхав мікроавтобус на молдавських номерних знаках і доставив чоловіків до резиденції митрополита Кишинівського та всія Молдови Володимира. На території митрополії Ківалов перебував близько шести годин і повернувся до готелю близько опівночі. 

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Ківалов і Громовенко у Кишиневі

 
Мікроавтобус, який забрав Ківалова і Громовенка з готеля
 
Мікроавтобус з Ківаловим і Громовенком заїжджає до резиденції митрополита Володимира

ВІДЕО ДНЯ

Наступного дня Ківалов дав інтерв'ю журналістці, у якої на мікрофоні була цифра “12”. Як вдалося встановити, це - одеський телеканал "Репортер". Місцеві кажуть, що він належить Ківалову.

За інформацією джерел УП у прикордонній службі Ківалов з Громовенком повернулись в Україну вже наступного дня 18 червня через той самий пункт пропуску о 18-ій годині. Жодних згадок про візит до Молдови та про зустрічі в Кишиневі на сторінках Ківалова у фейсбук немає. Немає згадок про візит Ківалова і на сайті Православної церкви Молдови. 

Інформацію про митрополита Володимира можна знайти на офіційному сайті Російської православної церкви московського патріархату. За даними сайту предстоятеля молдавської церкви московського патріархату у 2000 році було обрано постійним членом священного синоду РПЦ.

У 2019 році президент Російської Федерації Володимир Путін нагородив митрополита Володимира орденом дружби. 

 

Також Українська правда знайшла заяву митрополита вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В заяві від шостого квітня священнослужитель не засуджує дії Росії, називає український та російський народи братськими та закликає до миру. 

 

А ось митрополит Володимир у травні цього року присутній на засіданні священного синоду РПЦ під головуванням патріарха Кирила. 

 

За даними джерел УП у розвідці Росія розглядає Ківалова як одного з можливих гауляйтерів у разі окупації Одеси

Раніше "Українська правда" повідомляла що Сергій Ківалов залишив країну за два дні до повномасштабного наступу Росії 22 лютого рейсом Київ-Лондон. У квітні читачі УП помітили Ківалова в одному з п'ятизіркових готелів Дубая

Лише 16 травня Ківалов на своїй сторінці у фейсбуці повідомив що перебуває в Одесі на робочому місці

“Всім тим, хто надто нервував з приводу мого місця знаходження, відповім, що я перебуваю на робочому місці, поряд із колективом та студентами нашого університету”.

І в тому ж самому дописі Ківалов після трьох місяців від початку повномасштабного вторгнення засудив дії Росії:

“Мене запитують: чи засуджую я агресію Російської Федерації проти України? Звичайно, я її засуджую, як мільйони українців, та й майже весь світ. А як можна спокійно реагувати, коли вбивають наших громадян, руйнується інфраструктура, завдають нищівних ударів по економічному потенціалу України?”

Українська правда звернулась до Ківалова за коментарем, але він кинув слухавку після того, як почув що питання стосуватиметься його поїздки до Молдови. 

Нагадаємо: Ківалов – президент Одеської юридичної академії.

Теми: КіваловМолдовацерква
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