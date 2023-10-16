НАБУ відсторонило директора свого Одеського управління: отримав нагороду від Ківалова

Національне антикорупційне бюро України почало службову перевірку щодо отримання нагороди директором Одеського теруправління Володимиром Деуліним з рук ексрегіонала та президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова на заході до Дня юриста.

Джерело: НАБУ у Telegram, "Думська", ZN.UA

Дослівно: "За фактом участі директора Одеського територіального управління Національного бюро Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія", та отримання ним нагороди від ректора цього вишу розпочато службову перевірку".

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Деталі: Повідомляється, що на час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків. "Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення", - зазначили в НАБУ.

Як повідомляє "Думська", 8 жовтня голова Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін отримав нагороду з нагоди Дня юриста з рук президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова.

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Судячи з відео на сторінці Одеської юридичної академії у Facebook, на заході також був присутній начальник Одеського обласного ТЦК та СП Олександр Охріменко.

Також на заході були присутні представники місцевої влади. Зокрема, перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський.

У червні 2021 року детективи НАБУ провели обшуки в адміністративному корпусі НУ "Одеська юридична академія". Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження про можливу розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) під час ремонту приміщень вишу.

Сам Сергій Ківалов фігурує у справі про "плівки Вовка", яку зараз слухає Вищий антикорупційний суд. За даними ZN.UA, зокрема, НАБУ зафіксувала розмову між головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком і Сергієм Ківаловим, де суддя просить останнього підтримати позов проти Вищої кваліфікаційної комісії суддів, якщо раптом на нього "буде виходити хтось із Суворовського райсуду Одеси".