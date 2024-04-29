Серед поранених в Одесі є Ківалов

Колишній голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов отримав поранення внаслідок російського удару по Одесі в понеділок.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в оточенні Ківалова та правоохоронних органах

Деталі: За інформацією джерел, зараз ексголові ЦВК роблять операцію. У Ківалова - поранення стегна з пошкодженням артерії. У нього венозна кровотеча.

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Як відомо, Ківалов також є президентом Національного університету "Одеська юридична академія". За даними поліції, поранення також отримав заступник проректора академії Васильєв.

Цю інформацію підтвердив "Суспільному" проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

Повідомляється, що горить будинок, в якому мешкає Ківалов з родиною, відомий в Одесі як "замок Ківалова". На ньому вже майже згоріла покрівля.

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Довідково: Ківалов також був народним депутатом України III-VIII скликань, членом "Партії регіонів", очолював Центральну виборчу комісію під час Помаранчевої революції і був співавтором закону про російську мову.

Що передувало: У понеділок ввечері російська армія завдала ракетного удару по Одесі. На цей момент відомо про двох загиблих і 17 постраждалих та пожежу в так званому "замку Ківалова".