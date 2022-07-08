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Резніков розповів, скільки бійців захищає Україну

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 липня 2022, 18:02
Резніков розповів, скільки бійців захищає Україну
Олексій Резніков, фото Getty Images

На сьогодні у зв’язку з мобілізацією задіяні до 700 тисяч військових Збройних сил, Національної гвардії – до 90 тисяч, прикордонників – близько 60 тисяч, Національної поліції – 100 тисяч.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков під час конференції "Будуємо разом", повідомляє Укрінформ

Деталі: Міністр наголосив, що сьогодні більше мільйона осіб у формі забезпечують діяльність сектора безпеки та оборони. Він також закликав бізнес більш активно долучатись до їх підтримки та інвестувати в цей сектор.

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Резніков також заявив, що через воєнні дії Україна перетворилась на свого роду полігон, де застосовуються нові види озброєння, інноваційні рішення.

"Сьогодні це величезний полігон, на якому будуть проходити випробування. А це означає, що технологічні речі, інноваційні рішення і пропозиції будуть тут мати попит. Тому утворення спільних підприємств, нехай навіть вони будуть розміщені спочатку в країнах східної Європи, але для України, нехай вони будуть розміщені на теренах західної України в захищених місцях, але це сьогодні вже реальний запит", - заявив Резніков.

Він зазначив, що Міністерство оборони працює над постачанням до України сучасних зразків озброєння натовського характеру – це артилерія, броньовані машини, засоби ураження, і всі вони потребуватимуть ремонту, відновлення.

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Тому створення баз із відновлення запчастин, різних комплектуючих для техніки та навіть патронного заводу є актуальним, підкреслив Резніков.

Що передувало: 6 липня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на сьогодні бойовий та військовий досвід отримують близько мільйона громадян.

Теми: РезніковвійнаЗбройні сили
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