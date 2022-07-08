Резніков розповів, скільки бійців захищає Україну

На сьогодні у зв’язку з мобілізацією задіяні до 700 тисяч військових Збройних сил, Національної гвардії – до 90 тисяч, прикордонників – близько 60 тисяч, Національної поліції – 100 тисяч.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков під час конференції "Будуємо разом", повідомляє Укрінформ

Деталі: Міністр наголосив, що сьогодні більше мільйона осіб у формі забезпечують діяльність сектора безпеки та оборони. Він також закликав бізнес більш активно долучатись до їх підтримки та інвестувати в цей сектор.

Резніков також заявив, що через воєнні дії Україна перетворилась на свого роду полігон, де застосовуються нові види озброєння, інноваційні рішення.

"Сьогодні це величезний полігон, на якому будуть проходити випробування. А це означає, що технологічні речі, інноваційні рішення і пропозиції будуть тут мати попит. Тому утворення спільних підприємств, нехай навіть вони будуть розміщені спочатку в країнах східної Європи, але для України, нехай вони будуть розміщені на теренах західної України в захищених місцях, але це сьогодні вже реальний запит", - заявив Резніков.

Він зазначив, що Міністерство оборони працює над постачанням до України сучасних зразків озброєння натовського характеру – це артилерія, броньовані машини, засоби ураження, і всі вони потребуватимуть ремонту, відновлення.

Тому створення баз із відновлення запчастин, різних комплектуючих для техніки та навіть патронного заводу є актуальним, підкреслив Резніков.

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Що передувало: 6 липня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на сьогодні бойовий та військовий досвід отримують близько мільйона громадян.