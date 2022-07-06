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Близько мільйона українців отримують бойовий досвід – Данілов

"Українська правда"Середа, 6 липня 2022, 12:35
Близько мільйона українців отримують бойовий досвід – Данілов
Фото Facebook Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на сьогодні бойовий та військовий досвід отримують близько мільйона громадян, а Україна прискореними темпами переозброюється за стандартами НАТО.

Джерело: Олексій Данілов у twitter

Пряма мова Данілова: "Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість". 

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Деталі: Секретар РНБО додав, що замість "демілатаризації", якої начебто прагнула Росія, з початку агресії в Україні йде зворотній процес –швидке переозброєння за стандартами НАТО.

Крім того, Збройні сили продовжують насичуватися західною зброєю та технологіями.

Що було раніше: Наприкінці червня генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягав на тому, що союзники по Альянсу спроможні продовжувати постачати Україну зброєю стільки, скільки потрібно.

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Теми: війнаДаніловЗбройні силиУкраїна
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