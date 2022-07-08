До Білорусі прибули пілоти з РФ і почались тренування десанту – спостерігачі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що в Білорусі спостерігається посилення авіатренувань відразу на 5-ти аеродромах, прибули пілоти з РФ і почалися тренування з десантування.

Джерело: "Білоруські Гаюн"

Дослівно: "У Барановичах пілоти винищувачів тренують: зльоти з бойовим оснащенням, різкий старт та швидкий набір висоти. Починаючи з 16 червня на аеродром періодично відбувається тренувальна висадка десанту з вертольота Мі-8 ВПС РБ. Зазвичай такі тренування проходять кілька разів на рік, але за три тижні вже перевищено їхню річну норму.

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Крім того, до Барановичів прибули близько 20 пілотів із РФ. Вони приїхали до міста вранці 7 липня звичайним поїздом Москва-Брест.

Більше того, це не перше повідомлення, що російські військові знову почали приїжджати до Білорусі звичайними пасажирськими поїздами. Спостерігається певна кореляція приїзду російських військових зі збільшенням кількості авіатренувань".

Деталі: Також до нетипових навчань віднесли часту висадку десанту в Мачулищах (близько а.м. Гатове).

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8 липня вперше було проведено навчання з висадки десанту в Єльському районі, між Єльськом та с.Движки.

Повідомляється, що висадка проходила у найвищій точці місцевості, у 3-4 підходи по 9 осіб.

Також, як і в Барановичах, десантувалися з вертольота Мі-8 ВПС РБ, який згодом відлетів у бік Мозиря.

Відновлення тренувальних польотів фіксується також у Лунінці та Ліді, в останньому місті помічені вкрай низькі, прямо над дахами будинків, польоти літака Л-39, на якому зазвичай тренують новачків.

У Бобруйську з 6 липня двічі пройшли тренування з висадки десанту над аеродромом.

Повідомляється, що останнім часом у Білорусі фіксують випадки тренувань поза спеціально відведеними місцями.

Так, 5-6 липня біля села Забозьє (Єльський район, Гомельська область) проходили тренування зі стрільби з підствольного гранатомета, імовірно ГП-25 "Костер".

7 липня помітили навчання, що супроводжувалися звуками вибухів, біля р.Сож у Черикові (Могилівська область).

Також збільшилась кількість тренувань на військових аеродромах у Барановичах, Мачулищах, Ліді, Лунинці та Бобруйську.

Цьому передувало: 26 червня військова розвідка України заявила, що Росія знову збільшує свою військову присутність у Білорусі, зокрема – військової авіації, а президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.