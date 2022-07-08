До Білорусі прибули пілоти з РФ і почались тренування десанту – спостерігачі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що в Білорусі спостерігається посилення авіатренувань відразу на 5-ти аеродромах, прибули пілоти з РФ і почалися тренування з десантування.

Джерело: "Білоруські Гаюн"

Дослівно: "У Барановичах пілоти винищувачів тренують: зльоти з бойовим оснащенням, різкий старт та швидкий набір висоти. Починаючи з 16 червня на аеродром періодично відбувається тренувальна висадка десанту з вертольота Мі-8 ВПС РБ. Зазвичай такі тренування проходять кілька разів на рік, але за три тижні вже перевищено їхню річну норму.

Крім того, до Барановичів прибули близько 20 пілотів із РФ. Вони приїхали до міста вранці 7 липня звичайним поїздом Москва-Брест.

Більше того, це не перше повідомлення, що російські військові знову почали приїжджати до Білорусі звичайними пасажирськими поїздами. Спостерігається певна кореляція приїзду російських військових зі збільшенням кількості авіатренувань".

Деталі: Також до нетипових навчань віднесли часту висадку десанту в Мачулищах (близько а.м. Гатове).

8 липня вперше було проведено навчання з висадки десанту в Єльському районі, між Єльськом та с.Движки.

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Повідомляється, що висадка проходила у найвищій точці місцевості, у 3-4 підходи по 9 осіб.

Також, як і в Барановичах, десантувалися з вертольота Мі-8 ВПС РБ, який згодом відлетів у бік Мозиря.

Відновлення тренувальних польотів фіксується також у Лунінці та Ліді, в останньому місті помічені вкрай низькі, прямо над дахами будинків, польоти літака Л-39, на якому зазвичай тренують новачків.

У Бобруйську з 6 липня двічі пройшли тренування з висадки десанту над аеродромом.

Повідомляється, що останнім часом у Білорусі фіксують випадки тренувань поза спеціально відведеними місцями.

Так, 5-6 липня біля села Забозьє (Єльський район, Гомельська область) проходили тренування зі стрільби з підствольного гранатомета, імовірно ГП-25 "Костер".

7 липня помітили навчання, що супроводжувалися звуками вибухів, біля р.Сож у Черикові (Могилівська область).

Також збільшилась кількість тренувань на військових аеродромах у Барановичах, Мачулищах, Ліді, Лунинці та Бобруйську.

Цьому передувало: 26 червня військова розвідка України заявила, що Росія знову збільшує свою військову присутність у Білорусі, зокрема – військової авіації, а президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.