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Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 26 червня 2022, 23:03
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Окремо я хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі – до людей і цивільних, і в погонах.

Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили. Ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо, ви не повинні помирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі".

Деталі: Зеленський висловив упевненість, що народ Білорусі підтримує Україну, а не війну.

"І саме тому вас, усіх білорусів, російське керівництво хоче втягнути у війну. Хоче посіяти ненависть між нами. Від простих людей Білорусі зараз дуже багато залежить. Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать лише вам, а не комусь у Кремлі", - наголосив президент.

Зеленський звертався до білорусів російською мовою.

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Також російською він звернувся до російських льотчиків, диспетчерів, техніків та інших людей, які забезпечують запуск ракет по Україні.

"Ми всіх вас знайдемо, кожен із вас відповідатиме за ці удари. І якщо хтось думає, що уникне відповідальності, сказавши, що такий був наказ – ви помиляєтеся. Коли ваші ракети б'ють по житлових будинках – це військові злочини. Суд – ось що на вас усіх чекає. І ви не сховаєтеся ніде – ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні в Білорусі", – наголосив президент.

Передісторія:

  • На початку червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід". На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.
  • 16 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.
  • Головне управління розвідки вважає, що ракетними ударами 25 червня Кремль хоче втягти Білорусь у війну.
  • 26 червня у ГУР заявили, що Росія збільшує військову присутність у Білорусі.

Теми: БілорусьвійнаЗеленський
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