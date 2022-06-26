Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "Окремо я хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі – до людей і цивільних, і в погонах.
Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили. Ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо, ви не повинні помирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі".
Деталі: Зеленський висловив упевненість, що народ Білорусі підтримує Україну, а не війну.
"І саме тому вас, усіх білорусів, російське керівництво хоче втягнути у війну. Хоче посіяти ненависть між нами. Від простих людей Білорусі зараз дуже багато залежить. Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать лише вам, а не комусь у Кремлі", - наголосив президент.
Зеленський звертався до білорусів російською мовою.
Також російською він звернувся до російських льотчиків, диспетчерів, техніків та інших людей, які забезпечують запуск ракет по Україні.
"Ми всіх вас знайдемо, кожен із вас відповідатиме за ці удари. І якщо хтось думає, що уникне відповідальності, сказавши, що такий був наказ – ви помиляєтеся. Коли ваші ракети б'ють по житлових будинках – це військові злочини. Суд – ось що на вас усіх чекає. І ви не сховаєтеся ніде – ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні в Білорусі", – наголосив президент.
Передісторія:
- На початку червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід". На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.
- 16 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.
- Головне управління розвідки вважає, що ракетними ударами 25 червня Кремль хоче втягти Білорусь у війну.
- 26 червня у ГУР заявили, що Росія збільшує військову присутність у Білорусі.