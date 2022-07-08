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США виявили 18 російських "фільтраційних таборів" для українців

Мазуренко Альона П'ятниця, 8 липня 2022, 23:44
ДЕПОРТОВАНІ З МАРІУПОЛЯ У ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОСЗМІ

Заступник голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан повідомила, що США виявили не менше 18 фільтраційних таборів, через які проходять українці, яких депортують до Росії.

Джерело: The New York Times

Пряма мова: "На сьогоднішній день виявлено не менше 18 місць фільтрації по обидва боки українсько-російського кордону".

Деталі: За її словами, Москва швидше за все підготувала ці табори ще до того, як її сили вторглися в Україну.

Ці фільтраційні табори розташовані у школах, спортивних центрах та культурних установах у деяких частинах України та РФ.

Ті, хто виїхав з Росії після "фільтрації", повідомляли про допити, побиття і тортури людей, ймовірно пов'язаних з ЗСУ, а також про зникнення.

Після фільтраційних таборів українців направляють до міст по всій Росії - часто, згідно зі свідченнями, до регіонів поблизу Китаю чи Японії.

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Остріан назвала фільтрацію "сталінським процесом", додавши, що вона була "останньою у довгій російській історії використання масової депортації та депопуляції у спробі підпорядкувати та контролювати людей".

Вона також процитувала інтерв'ю людей, які пройшли через фільтраційні табори, про те, як у них конфісковували паспорти і як деяких з них спонукали подати заяву на отримання російського громадянства.

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Теми: депортація РосіяУкраїнаСША
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