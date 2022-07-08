Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США виявили 18 російських "фільтраційних таборів" для українців

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 липня 2022, 23:44
США виявили 18 російських фільтраційних таборів для українців
ДЕПОРТОВАНІ З МАРІУПОЛЯ У ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОСЗМІ

Заступник голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан повідомила, що США виявили не менше 18 фільтраційних таборів, через які проходять українці, яких депортують до Росії.

Джерело: The New York Times

Пряма мова: "На сьогоднішній день виявлено не менше 18 місць фільтрації по обидва боки українсько-російського кордону".

Реклама:

Деталі: За її словами, Москва швидше за все підготувала ці табори ще до того, як її сили вторглися в Україну.

Ці фільтраційні табори розташовані у школах, спортивних центрах та культурних установах у деяких частинах України та РФ.

Ті, хто виїхав з Росії після "фільтрації", повідомляли про допити, побиття і тортури людей, ймовірно пов'язаних з ЗСУ, а також про зникнення.

ВІДЕО ДНЯ

Після фільтраційних таборів українців направляють до міст по всій Росії - часто, згідно зі свідченнями, до регіонів поблизу Китаю чи Японії.

Остріан назвала фільтрацію "сталінським процесом", додавши, що вона була "останньою у довгій російській історії використання масової депортації та депопуляції у спробі підпорядкувати та контролювати людей".

Вона також процитувала інтерв'ю людей, які пройшли через фільтраційні табори, про те, як у них конфісковували паспорти і як деяких з них спонукали подати заяву на отримання російського громадянства.

Читайте також: Повернення з Мордору. Як депортованих українців витягують з Росії

"Іноді я думаю, що легше було не вижити". Депортація з Маріуполя в одній детальній історії

Передісторія: 

Теми: депортація РосіяУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
депортація
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
Як путінізм зомбує українську молодь на окупованих територіях 
Лукашенко каже, що вивозитиме українських дітей до Білорусі і не боїться криміналу за це
Останні новини
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
Ракетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
Усі новини...
Реклама: