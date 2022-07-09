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Москва відреагувала на рішення США відправити в Україну ще 4 HIMARS

Ольга Глущенко Субота, 9 липня 2022, 06:36
Москва відреагувала на рішення США відправити в Україну ще 4 HIMARS

Посольство Росії у Штатах відреагувало на новину про новий пакет допомоги США на суму 400 млн доларів, до якої увійдуть і 4 ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Джерело: Посольство Росії у США, цитує Російська служба ВВС

Дослівно: "Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення на Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну".

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"Теза високопоставлених представників США про те, що ПВН (продукція військового призначення – ред.) використовується українцями в оборонних цілях, недійсна".

Деталі: У посольстві стверджують, що зброя зі Сполучених Штатів застосовується для "знищення міст Донбасу".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що Байден найближчим часом оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 400 млн доларів, у якому передбачені ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.
  • Згодом Байден підписав наказ про виділення нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів.

Теми: РосіявійнаСШАзброя
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