Ситуація в областях: 18 обстрілів на Сумщині, удари по Харківщині і Миколаєву

Росіяни обстріляли Сумську область, завдали ударів по Дніпропетровщині і Харківщині, не полишають намірів просуватися з Луганської області далі на Донеччину.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 9 липня

Деталі: За добу ворог здійснив 18 обстрілів Сумщини з різних видів озброєння. Постраждали Хотинська, Есманська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська громади. Під час одного із обстрілів ввечері 8 липня постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них влучили у шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доставили в лікарню, наразі життю людини нічого не загрожує. Вночі були ракетні обстріли Білопільської та Миропільської громад. Попередньо – без жертв.

Дніпропетровщина: на ранок ворог підступно ударив з "Градів" по Інгулецькому району Кривого Рогу. Загинула жінка. Ще двоє людей госпіталізовані з осколковими пораненнями. Пошкоджена школа і кілька будинків.

Харківщина: ввечері та вночі зафіксовані обстріли у с. Подвірки Харківського району. Відбулося загоряння хвойної підстилки та намету ресторанного комплексу. Так само загорілася хвойна підстилка на площі 2 га у с. Рокитне. Вночі в Ізюмському районі внаслідок обстрілів сталося загорання естакади мазуту. За попередніми даними – постраждалих немає. По області протягом доби із артилерії наносили удари по Чугуївському, Богодухівському районах. Горіли приватні будинки, двічі ворог влучав у поля з пшеницею, ячменем – горіли до 10 га площ. На Ізюмщині росіяни також обстріляли птахокомплекс. Протягом доби постраждала одна людина через обстріли в Циркунах.

Луганська область: вночі – 8 артилерійських обстрілів, 3 – мінометні та 9 ракетних ударів по українських позиціях на Бахмутському напрямку. Окупанти досягли незначних успіхів та продовжують наступ на захід від Лисичанська.

Донеччина: за добу 5 загиблих, 7 поранених цивільних. Під вогнем були Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка, с.Георгіївка, с. Новомиколаївка, с. Миролюбівка, с. Хрестище, с. Зайцеве. Пошкоджено 3 приватних житлових будинків, 1 багатоповерхівка, автобаза, дачний кооператив. Вночі і на ранок росіяни обстріляли Слов'янськ, Гірник, Часів Яр та здійснили удар (попередньо – ракетний) по Дружківці. На цю хвилину відомо про щонайменше двох поранених цивільних. В області відсутнє газопостачання та частково вода й електрика. Керівництво області закликає населення до евакуації. Евакуація відбувається щоденно.

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Миколаївщина: зранку Миколаїв зазнав обстрілів. Детальна інформація уточнюється. Баштанський район: 8 липня внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території с. Добре Баштанської громади. Вночі обстрілів зазнали станція Березнегувате, с. Мурахівка та с. Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: напружена ситуація на території всієї області. Окупанти запускали ракети по Миколаївській області та звільнених селах Херсонщини. Протягом ночі автоматні черги також чули жителі Херсона. Пожежі на полях, горять ліси у с. Давидів брід та прилеглих селах. Через постійні бої зростає кількість знищених будинків та поранених людей.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Хмельницькій, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях.