Обстріл Кривого Рогу: зросла кількість жертв росіян

У лікарні померла 20-річна дівчина, яка вранці 9 липня отримала поранення у результаті обстрілу росіянами Кривого Рогу.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома".

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Деталі: За словами голови ОВА, за життя дівчини медики боролися кілька годин, але поранення були надважкими.

Наразі у лікарні перебуває 43-річний батько загиблої дівчини.

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