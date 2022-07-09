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Обстріл Кривого Рогу: зросла кількість жертв росіян

Ірина БалачукСубота, 9 липня 2022, 11:18
Обстріл Кривого Рогу: зросла кількість жертв росіян
Наслідки російського обстрілу Кривого Рогу вранці 9 липня. Фото з Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка

У лікарні померла 20-річна дівчина, яка вранці 9 липня отримала поранення у результаті обстрілу росіянами Кривого Рогу.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей. За уточненими даними, троє  поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома".

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Деталі: За словами голови ОВА, за життя дівчини медики боролися кілька годин, але поранення були надважкими.

Наразі у лікарні перебуває 43-річний батько загиблої дівчини.

Передісторія: 

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Теми: Кривий Рігвійнажертви
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