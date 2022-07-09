Окупанти убили 100 українських спортсменів і тренерів
Субота, 9 липня 2022, 15:51
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що російські загарбники вбили 100 українських спортсменів і тренерів, а ще 22 взяли в полон.
Джерело: Гутцайт в Facebook
Пряма мова Гутцайта: "Росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі та діти. Четверо поранені. Ще 22 перебувають у полоні".
Реклама:
Деталі: Міністр додав, що влада докладає всіх зусиль, щоб повернути їх додому живими.
Гутцайт також повідомив, що наразі більше 3 тисяч спортсменів зі зброєю захищають Україну і всю Європу.
Ще понад 1 100 спортсменів і тренерів працюють на волонтерському фронті.
ВІДЕО ДНЯ