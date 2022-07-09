Окупанти убили 100 українських спортсменів і тренерів

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що російські загарбники вбили 100 українських спортсменів і тренерів, а ще 22 взяли в полон.

Джерело: Гутцайт в Facebook

Пряма мова Гутцайта: "Росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі та діти. Четверо поранені. Ще 22 перебувають у полоні".

Деталі: Міністр додав, що влада докладає всіх зусиль, щоб повернути їх додому живими.

Гутцайт також повідомив, що наразі більше 3 тисяч спортсменів зі зброєю захищають Україну і всю Європу.

Ще понад 1 100 спортсменів і тренерів працюють на волонтерському фронті.