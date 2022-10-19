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Віялові відключення: у Миколаєві вимикатимуть світлофори, зменшать кількість електротранспорту

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 22:24

У четвер в Миколаєві планують зменшити кількість електротранспорту, вимкнути освітлення магазинів та світлофори через віялові відключення, про які оголосили напередодні. 

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram

Пряма мова Кіма: "Зараз буде комунікація з усіма міськими головами - не буде завтра працювати електротранспорт, підприємства, освітлення магазинів та подібне.

Завтра один день економимо та перевіряємо як це буде працювати. Віднесіться серйозно до цього, будь ласка".

Деталі: Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що кількість електротранспорту зменшать на 60% та вимкнуть світлофори.

Що цьому передувало: Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвер по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії. Українців із 7:00 до 23:00 години просять суттєво мінімізувати користування електроенергією. 

Теми: Миколаївенергетикавідмивання коштів
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