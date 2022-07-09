"Зеленський має вирішити цю проблему": Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака
Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц заявила, що президент України Володимир Зеленський "повинен розв'язувати проблему" Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв.
Про це йдеться у заяві на її сайті, пише "Європейська правда".
"Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає багато часу на створення міжнародної підтримки, щоб захистити свою країну, але у нього є постійна внутрішня проблема, яку він повинен вирішити – голова Офісу президента Андрій Єрмак", - йдеться у заяві.
Вона перерахувала кілька серйозних звинувачень на адресу Єрмака:
- Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення "Групи Вагнера", що призвело до її провалу;
- Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;
- Запевнення українського керівництва, що у лютому нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;
- Саботаж Херсону та надання його росіянам для організації трагедії батальйону "Азов";
- Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;
- Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.
Спартц також заявила, що отримала підтримку від американців і українців, і розуміє, чому її коментарі вразили Міністерство закордонних справ України.
"Я закликаю Міністерство розглянути мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці запитання щодо пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки ad hominem, як це було досі. Українцям і американцям буде краще, якщо наші уряди відповідатимуть з належною обачністю, а не захисними банальностями", - йдеться у заяві.
Як повідомлялося, Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.
У відповідь в МЗС розкритикували звернення Спартц, заявивши, що її дії "є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".