Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Зеленський має вирішити цю проблему": Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 22:20
Зеленський має вирішити цю проблему: Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака
фото: оп

Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц заявила, що президент України Володимир Зеленський "повинен розв'язувати проблему" Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв.

Про це йдеться у заяві на її сайті, пише "Європейська правда".

"Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає багато часу на створення міжнародної підтримки, щоб захистити свою країну, але у нього є постійна внутрішня проблема, яку він повинен вирішити – голова Офісу президента Андрій Єрмак", - йдеться у заяві.

Реклама:

Вона перерахувала кілька серйозних звинувачень на адресу Єрмака:

- Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення "Групи Вагнера", що призвело до її провалу;

- Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;

ВІДЕО ДНЯ

- Запевнення українського керівництва, що у лютому нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;

- Саботаж Херсону та надання його росіянам для організації трагедії батальйону "Азов";

- Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;

- Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.

Спартц також заявила, що отримала підтримку від американців і українців, і розуміє, чому її коментарі вразили Міністерство закордонних справ України.

"Я закликаю Міністерство розглянути мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці запитання щодо пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки ad hominem, як це було досі. Українцям і американцям буде краще, якщо наші уряди відповідатимуть з належною обачністю, а не захисними банальностями", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

У відповідь в МЗС розкритикували звернення Спартц, заявивши, що її дії "є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".

Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмакСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: