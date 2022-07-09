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В Україні буде неефективним "Залізний купол", слід розвивати свою систему ППО – Резніков

Роман ПетренкоСубота, 9 липня 2022, 22:58
МІНІСТР ОБОРОНИ ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ НА ЗУСТРІЧІ ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ В РАМШТАЙНІ 26 КВІТНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в Україні небо захищене, проте не ідеально. Також він впевнений, що замість "Залізного купола" Україні потрібна своя система ППО та ПРО.

Джерело: Резніков під час бізнес-конференції на платформі Forbes, якого цитує Міноборони

Деталі: Резніков пояснив, чому в Україні буде неефективним "Залізний купол", наголосивши, що треба розвивати свою систему ППО/ПРО.

Пряма мова Резнікова: "Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "залізний купол", але навіть він не захищає на 100%. Мало того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, підприємствами державними.

"Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих та балістичних ракет "залізний купол" не захищає. Там є інша система ППО, які розвивається і в самому Ізраїлі і є в Чехії, і США.

Тому нам потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО, або отримувати, в тому числі від наших партнерів".

Більше деталей: За словами Резнікова, в України вже є захист нашого неба – не ідеальний, але збивають "досить велику кількість ракет".

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За словами міністра, у небі над Україною російські літаки вже бояться, тому б’ють з території РФ, Білорусі, окупованого Криму, Чорного та Каспійського морів.

Нагадаємо: Після перемоги у війні Україна будуватиме європейську державу зі значною лібералізацією багатьох сфер і процесів, але з потужною системою безпеки й оборони на зразок ізраїльської, запевнив президент Володимир Зеленський.

Теми: РезніковЗбройні силиМіноборонивійна
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