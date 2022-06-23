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Зеленський: Ми будуватимемо державу з потужним захистом, як в Ізраїлі

Роман ПетренкоЧетвер, 23 червня 2022, 17:38
зеленський під час онлайн-виступу 23 червня, фото: ОП

Після перемоги у війні Україна будуватиме європейську державу зі значною лібералізацією багатьох сфер і процесів, але з потужною системою безпеки й оборони на зразок ізраїльської, запевнив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський під час спілкування з представниками вишів Ізраїлю

Деталі: Президент зазначив, що вже багато українців уже знають, як дати відсіч агресору, і в майбутньому методи залучення якомога більшої кількості громадян до оборони держави лише вдосконалюватимуться.

Пряма мова Зеленського: "Це стосується як кордонів нашої держави, так і безпеки всередині країни. З таким сусідством бомбардування, крилаті ракети чи ще щось можуть бути в будь-який момент. Тому буде також розвинена протиповітряна оборона нашої держави.

Ми будемо відбудовувати європейську державу, яка буде членом Європейського Союзу. Але з таким потужним захистом, який є у держави Ізраїль".

Нагадаємо: Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перші системи HIMARS вже прибули в Україну.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнаІзраїль
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