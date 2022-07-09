До Севастополя доставили підбитий біля Зміїного російський катер – ОВА
Субота, 9 липня 2022, 23:54
До Севастополя доставили пошкоджений протидиверсійний катер "Юнармеец Балтики", пошкоджений біля острова Зміїний.
Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram
Пряма мова Братчука: "У Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармеец Балтики".
Катер проєкту "Раптор" отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний".
Нагадаємо: У травні "Байрактари" біля Зміїного знищили російський десантний катер типу "Серна" та два десантно-штурмові катери типу "Раптор".
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