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Данілов: Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 15:33
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретер Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголошує на небезпечності російського наративу про неможливість повернення окупованих територій України військовим шляхом: Україна може і зробить це.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" Путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти".

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Теми: Даніловвійна
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