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Постраждали вагітна жінка та пенсіонерка: нові подробиці обстрілу Дніпропетровщини

"Українська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 17:19
Пошкоджений будинок на Дніпропетровщині, ДСНС

Внаслідок нічного артобстрілу Дніпропетровщини постраждала вагітна жінка, яка перебуває у лікарні в тяжкому стані, а також пенсіонерка. 

Джерело: ДСНС у Telegram та Дніпропетровська обласна прокуратура у Telegram 

Дослівно прокуратура: "Військовослужбовці країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по м. Марганець та смт Червоногригорівка на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу поранено двох цивільних, одну з них – вагітну жінку, у тяжкому стані доставлено до лікарні".

Деталі: Рятувальники повідомляють про важкопоранену 31-річну жінку у Марганці. Також в одному з пошкоджених будинків перебували шестеро дітей віком від 2 до 12 років, які не отримали ушкоджень. Під час обстрілу Червоногригорівки отримала осколкові поранення 69-річна жінка, яка відмовилась від госпіталізації.

Всього в результаті нічного обстрілу пошкоджено 28 приватних будинків, 16 господарчих споруд, 7 автомобілів, газопровід низького тиску та лінії електропередач. 

Передісторія: 

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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