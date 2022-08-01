Білий дім розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в понеділок розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Кірбі, подробиці військової допомоги обговорювалися під час телефонної розмови представників України і США раніше в понеділок. Вартість пакета допомоги становить 550 мільйонів доларів, його оголосять сьогодні ж.

"В оголошеному сьогодні пакеті будуть додаткові снаряди для високомобільних вдосконалених ракетних систем HIMARS, а також боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів, яка вже була передана Україні", – зазначив представник Білого дому.

За словами Кірбі, це вже 17-ий пакет військової допомоги адміністрації Джо Байдена, який виділяється президентськими указами із запасів армії США. Їхня загальна сума становить понад вісім мільярдів доларів.

Оновлено 22:20. Білий дім офіційно повідомив про виділення Україні пакету допомоги. У Пентагоні уточнили, що до нього входять 75 тисяч снарядів калібру 155 мм і "додаткові снаряди" для систем HIMARS.

Перед тим стало відомо, що чотири додаткові системи HIMARS прибули на територію України.

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