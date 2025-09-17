Ракети для Patriot і Himars: Зеленський розповів, що буде в перших пакетах допомоги за кошти НАТО

Президент Володимир Зеленський каже, що у двох пакетах у рамках підтримки Prioritized Ukraine Requirements List будуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Himars.

Джерело: глава держава під час пресконференції за підсумками зустрічі із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою, цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленський заявив, що Україна отримала $2 млрд спеціально для програми PURL.

Реклама:

"Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде $3-3,5 вже млрд. Перші два пакети по $500 млн", – сказав він.

На уточнююче запитання щодо того, що буде в цих пакетах, Зеленський сказав, що вони будуть містити ракети для протиповітряної оборони.

"В цих пакетах, я не буду говорити всіх деталей, точно будуть ракети для Patriot і Himars", – зазначив український президент.

614РЕКЛАМА:

Передісторія: