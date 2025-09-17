Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракети для Patriot і Himars: Зеленський розповів, що буде в перших пакетах допомоги за кошти НАТО

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 17 вересня 2025, 18:43
Ракети для Patriot і Himars: Зеленський розповів, що буде в перших пакетах допомоги за кошти НАТО
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський каже, що у двох пакетах у рамках підтримки Prioritized Ukraine Requirements List будуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Himars.

Джерело: глава держава під час пресконференції за підсумками зустрічі із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою, цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленський заявив, що Україна отримала $2 млрд спеціально для програми PURL. 

Реклама:

"Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде $3-3,5 вже млрд. Перші два пакети по $500 млн", – сказав він.

На уточнююче запитання щодо того, що буде в цих пакетах, Зеленський сказав, що вони будуть містити ракети для протиповітряної оборони.

"В цих пакетах, я не буду говорити всіх деталей, точно будуть ракети для Patriot і Himars", – зазначив український президент.

614РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за новим механізмом, згідно з яким зброя фінансується за рахунок європейських членів НАТО.
  • Про які конкретно види зброї йдеться, наразі невідомо. Постійним пріоритетом України є ракети-перехоплювачі для систем ППО, зокрема американського Patriot.
  • Європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.
  • 17 вересня у Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Вашингтон погодив першу партію американської зброї для України.

PatriotHIMARSдопомога УкраїніЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
відеоПід Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні
ОновленоПрезидент призначить Решетилову військовим омбудсманом
У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії
Три російські МіГи на кілька хвилин вторглися в Естонію
Усі новини...
Українці віком 60 і більше вже можуть підписувати контракт із ЗСУ
Зеленський про майбутню зустріч із Трампом: Команди працюють
Зеленський: Ціна одного року війни це $120 млрд, половину треба десь знайти
Останні новини
02:04
Трамп сподівається на співпрацю з лідером Китаю для припинення війни Росії проти України
01:36
Сенат затвердив ексрадника Трампа з нацбезпеки, відомим за "Signal-гейтом", послом в ООН
01:02
У Росії заявили, що їхні МіГи "не порушували" повітряний простір Естонії
00:42
Трамп про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається"
00:24
Радбез ООН відновив "ядерні" санкції проти Ірану
23:54
Новини економіки 19 вересня: Україна частково відкриває експорт зброї, у РФ зростає дефіцит пального
23:47
Подружжя загинуло через російську атаку на Гуляйполе в Запорізькій області
23:26
Трамп запросив Ердогана в Білий дім, говоритимуть і про F-35 для Туреччини
23:08
Народжений без рук німецький валторніст Фелікс Клізер бере участь в інклюзивних концертах в Україні: інтерв'ю
22:54
Японська NSG Group і NovaSklo побудують найбільший в Україні завод з виробництва скла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: