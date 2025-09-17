Ракети для Patriot і Himars: Зеленський розповів, що буде в перших пакетах допомоги за кошти НАТО
Президент Володимир Зеленський каже, що у двох пакетах у рамках підтримки Prioritized Ukraine Requirements List будуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Himars.
Джерело: глава держава під час пресконференції за підсумками зустрічі із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою, цитує "Європейська правда"
Деталі: Зеленський заявив, що Україна отримала $2 млрд спеціально для програми PURL.
"Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде $3-3,5 вже млрд. Перші два пакети по $500 млн", – сказав він.
На уточнююче запитання щодо того, що буде в цих пакетах, Зеленський сказав, що вони будуть містити ракети для протиповітряної оборони.
"В цих пакетах, я не буду говорити всіх деталей, точно будуть ракети для Patriot і Himars", – зазначив український президент.
Передісторія:
- Агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за новим механізмом, згідно з яким зброя фінансується за рахунок європейських членів НАТО.
- Про які конкретно види зброї йдеться, наразі невідомо. Постійним пріоритетом України є ракети-перехоплювачі для систем ППО, зокрема американського Patriot.
- Європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.
- 17 вересня у Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Вашингтон погодив першу партію американської зброї для України.