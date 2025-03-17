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ЗСУ за допомогою HIMARS спалили майстерню 155-ї бригади морпіхів РФ

Степан ГафткоПонеділок, 17 березня 2025, 12:38
ЗСУ за допомогою HIMARS спалили майстерню 155-ї бригади морпіхів РФ
Фото: 47 ОМБр

Українські військовослужбовці вистежили та знищили за допомогою HIMARS майстерню, в якій окупанти 155-ї бригади морської піхоти РФ ремонтували свою бронетехніку.

Джерело: 47 ОМБр "Маґура"

Дослівно: "Хотіли покращити броню (росіяни – ред), а покращили статистику своїх втрат".

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Деталі: За інформацією бійців 47-ї ОМБр, їхні дрони під час розвідки виявили майстерню, де росіяни ремонтували техніку та наварювали додатковий захист на свої бронемашини.

Пілоти БпЛА передали інформацію про розташування суміжним підрозділам ЗСУ, які відпрацювали по майстерні HIMARS та знищили її разом з особовим складом росіян.

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Нагадаємо:

  • У травні стало відомо, що США дозволили Україні використовувати ракетні системи залпового вогню HIMARS, керовані боєприпаси GMLRS й артилерію для ударів по території РФ.

російсько-українська війнаобстрілHIMARS
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