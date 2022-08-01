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Зеленський: Реакція на анексію Криму була слабка, тому російська агресія розрослась

"Українська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 22:35

Президент Володимир Зеленський заявив, що реакція на анексію Росією Криму у 2014 році була "слабка та недостатньо принципова".

Джерело: звернення Зеленського

Деталі: "Розповідаючи про свою розмову із президентом Франції Емануелем Макроном, Зеленський сказав, що запросив його взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться незабаром.

Пряма мова Зеленського: "Минулого року ми створили Кримську платформу і розвиваємо цей формат, попри всі загрози і відчутну дипломатичну протидію Росії. За роки окупації Росія перетворила Крим на великий військово-тюремний табір і десятки тисяч людей стали його жертвами.

Крим став плацдармом для ударів по вільній території нашої країни. Слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в чотирнадцятому році і в наступні роки стала однією із передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів.

Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму".  

Що цьому передувало: У понеділок президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефону розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Теми: КримРосіявійна
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