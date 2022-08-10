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Дніпропетровщина: через обстріл у Мирівській громаді двоє поранених 

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 00:01

Російські війська обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню, чоловік та жінка отримали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук

Пряма мова: "Російські окупаційні війська продовжують "кошмарити" наші громади.

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Обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі. 40 пострілів з РСЗВ. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкові поранення".

Деталі: Крім того, пошкоджено газопровід. 

Інформація щодо руйнувань уточнюється. 

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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