Дніпропетровщина: через обстріл у Мирівській громаді двоє поранених
Середа, 10 серпня 2022, 00:01
Російські війська обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню, чоловік та жінка отримали поранення.
Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук
Пряма мова: "Російські окупаційні війська продовжують "кошмарити" наші громади.
Обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі. 40 пострілів з РСЗВ. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкові поранення".
Деталі: Крім того, пошкоджено газопровід.
Інформація щодо руйнувань уточнюється.