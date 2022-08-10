Днепропетровщина: из-за обстрела в Мировской общине двое раненых
Среда, 10 августа 2022, 00:01
Российские войска обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня, мужчина и женщина получили ранения.
Источник: глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук
Прямая речь: "Российские оккупационные войска продолжают "кошмарить" наши общины.
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Обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе. 40 выстрелов из РСЗО. По предварительной информации, двое пострадавших: мужчина и женщина получили осколочные ранения".
Детали: Кроме того, поврежден газопровод.
Информация относительно разрушений уточняется.
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