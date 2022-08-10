Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина: из-за обстрела в Мировской общине двое раненых

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 00:01

Российские войска обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня, мужчина и женщина получили ранения.

Источник: глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук

Прямая речь: "Российские оккупационные войска продолжают "кошмарить" наши общины.

Обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе. 40 выстрелов из РСЗО. По предварительной информации, двое пострадавших: мужчина и женщина получили осколочные ранения".

Детали: Кроме того, поврежден газопровод.

Информация относительно разрушений уточняется.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Днепропетровская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Корбан молчит о гражданстве по совету юристов, но говорит – в Украине куча израильских паспортов

ISW: Кремль не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, потому что тогда признает бессилие своей ПВО

"Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов

Зеленский: Война должна закончиться освобождением Крыма

Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

"Банк Сич" признан банкротом, его выведут с рынка - НБУ

Все новости...
Днепропетровская область
Днепропетровщина: ночью Россия выпустила по Никополю более сотни снарядов
Днепропетровщина: Россияне били из "Градов" и направили ракеты X-59
Днепропетровщина: россияне били из "Градов" и "Ураганов", двое раненных
Последние новости
10:52
Глава Пентагона прибыл в Латвию обсудить поддержку Украины
10:45
Lufthansa не будет летать в Россию до марта 2023 года
10:37
Оккупанты ударили по Николаеву: ранены 3 человека, в том числе подросток
10:36
В Эстонии хотят штрафовать водителей за превышение средней скорости
10:31
Корбан молчит о гражданстве по совету юристов, но говорит – в Украине куча израильских паспортов
10:28
фотоВ России горит нефтехранилище недалеко от Мариуполя – Андрющенко
10:24
Крупнейший грузовой авиаперевозчик России уволит половину пилотов
09:58
Байден подписал закон о $52 миллиардах субсидий на производство чипов в США
09:55
Взрывы в Крыму: Воздушные силы ВСУ рассказали, какую технику хранили оккупанты в "Саках"
09:39
Россия созывает Совбез ООН из-за ситуации на ЗАЭС: лжет об обстрелах Украиной
Все новости...