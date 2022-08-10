Днепропетровщина: из-за обстрела в Мировской общине двое раненых

Российские войска обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня, мужчина и женщина получили ранения.

Источник: глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук

Прямая речь: "Российские оккупационные войска продолжают "кошмарить" наши общины.

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Обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе. 40 выстрелов из РСЗО. По предварительной информации, двое пострадавших: мужчина и женщина получили осколочные ранения".

Детали: Кроме того, поврежден газопровод.

Информация относительно разрушений уточняется.