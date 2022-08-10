Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба на Сумщині: Пів сотні прильотів, двоє людей поранені

Анастасія КалатурСереда, 10 серпня 2022, 00:53
ФОТО: GETTY

Росіяни 9 серпня обстріляли Сумщину, у Білопільській громаді двоє людей госпіталізовані з пораненнями.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Уточнюється, що в Білопільській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь, було 8 прильотів.  

У Хотінській громаді росіяни стріляли з кулеметів. Кулеметні черги, понад 30 пострілів, були і в Середино-Будській громаді.

Новослобідська громада: після 15 годин було 15 прильотів із САУ. Також було 15 прильотів з міномету у Путивльській громаді.

Ворог відкрив вогонь і по околицям Шалигине, у однойменній громаді - 12 мінометних прильотів.

У  Миропільській громаді були обстріли різних районів з міномету.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Сумська областьвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Корбан мовчить про громадянство за порадою юристів, але каже – в Україні купа ізраїльських паспортів

ISW: Кремль не звинувачує Україну в вибухах в Криму, бо тоді визнає безсилість своєї ППО

“Динамо” вийшло до плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Зеленський: Війна має закінчитися звільненням Криму

Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі

"Банк Січ" визнано банкрутом, його виведуть з ринку – НБУ

Усі новини...
Сумська область
130 снарядів за день: росіяни інтенсивно обстрілюють Сумщину, є загибла
РФ продовжує тероризувати обстрілами українське прикордоння: постраждали 6 громад
Сумщина: росіяни обстрілювали 5 громад, є пошкодження, вирує пожежа
Останні новини
12:09
Узбекистан не хоче бачити своїх громадян на війні в Україні: діаспора в Росії збиралася їхати
12:03
Ще один керівник Amnesty звільнився через незгоду зі звітом про ЗСУ
11:43
Держкіно прийняли до європейської асоціації European Film Agency Directors
11:39
МАГАТЕ: Обстріл ЗАЕС завдав шкоди станції, але радіація в нормі
11:38
У РФ визнають критичну залежність металургії від підсанкційного обладнання
11:23
В аеропорту Парижа поліція застрелила озброєного ножем безхатька
11:20
аудіо"В расход, сука, всех!": СБУ оприлюднила докази злочинного наказу про розстріл цивільних
11:14
Німецький оператор E.ON знизив свою частку у "Північному потоці 1" на 700 мільйонів євро
11:05
Останній день: завершується другий етап підтвердження участі у додатковій сесії НМТ
10:52
Глава Пентагону прибув у Латвію обговорити підтримку України
Усі новини...