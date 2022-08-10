Доба на Сумщині: Пів сотні прильотів, двоє людей поранені
Середа, 10 серпня 2022, 00:53
Росіяни 9 серпня обстріляли Сумщину, у Білопільській громаді двоє людей госпіталізовані з пораненнями.
Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький
Деталі: Уточнюється, що в Білопільській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь, було 8 прильотів.
У Хотінській громаді росіяни стріляли з кулеметів. Кулеметні черги, понад 30 пострілів, були і в Середино-Будській громаді.
Новослобідська громада: після 15 годин було 15 прильотів із САУ. Також було 15 прильотів з міномету у Путивльській громаді.
Ворог відкрив вогонь і по околицям Шалигине, у однойменній громаді - 12 мінометних прильотів.
У Миропільській громаді були обстріли різних районів з міномету.
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