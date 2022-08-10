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Доба на Сумщині: Пів сотні прильотів, двоє людей поранені

Анастасія КалатурСереда, 10 серпня 2022, 00:53
Доба на Сумщині: Пів сотні прильотів, двоє людей поранені
ФОТО: GETTY

Росіяни 9 серпня обстріляли Сумщину, у Білопільській громаді двоє людей госпіталізовані з пораненнями.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Уточнюється, що в Білопільській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь, було 8 прильотів.  

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У Хотінській громаді росіяни стріляли з кулеметів. Кулеметні черги, понад 30 пострілів, були і в Середино-Будській громаді.

Новослобідська громада: після 15 годин було 15 прильотів із САУ. Також було 15 прильотів з міномету у Путивльській громаді.

Ворог відкрив вогонь і по околицям Шалигине, у однойменній громаді - 12 мінометних прильотів.

ВІДЕО ДНЯ

У  Миропільській громаді були обстріли різних районів з міномету.

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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